Психолог Манина объяснила прокрастинацию страхом столкнуться с реальностью

Психолог Мария Манина объяснила, почему некоторые люди предпочитают прокрастинацию. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, реальная жизнь может вызывать опасения, из-за чего человек выбирает жить в иллюзиях.

«Есть еще такая фраза: движение — все, конечная цель — ничто. Тогда мы поглощены, может быть, этим планированием, рассказом другим, как у нас все здорово будет», — отметила специалист.

Как пояснила психолог, люди погружаются в бесконечное планирование или откладывают встречу с близкими, наслаждаясь процессом ожидания и строя радужные фантазии о будущем. Одни боятся разрушить приятные мечты, другие испытывают страх разочарования, третьи просто не обладают необходимым ресурсом для восприятия действительности.