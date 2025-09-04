Психолог Манина объяснила прокрастинацию страхом столкнуться с реальностью
Психолог Мария Манина объяснила, почему некоторые люди предпочитают прокрастинацию. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам эксперта, реальная жизнь может вызывать опасения, из-за чего человек выбирает жить в иллюзиях.
«Есть еще такая фраза: движение — все, конечная цель — ничто. Тогда мы поглощены, может быть, этим планированием, рассказом другим, как у нас все здорово будет», — отметила специалист.
Как пояснила психолог, люди погружаются в бесконечное планирование или откладывают встречу с близкими, наслаждаясь процессом ожидания и строя радужные фантазии о будущем. Одни боятся разрушить приятные мечты, другие испытывают страх разочарования, третьи просто не обладают необходимым ресурсом для восприятия действительности.