Психолог Манина: фиолетовые вещи в гардеробе указывают на свободолюбие человека

Цветовая гамма одежды может повлиять на настроение человека и даже рассказать о нем некоторые интересные факты. Такое мнение высказала психолог Мария Манина в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Наименее распространенным цветом вещей эксперт назвала фиолетовый. Подобные оттенки в гардеробе предпочитают эксцентричные, независимые и свободолюбивые люди.

«Если вы наденете что-нибудь очень яркое, желтое или оранжевое, мало того, что вам обеспечено огромное внимание от людей, улыбки и взгляды, так и ваше настроение будет приподнято», — добавила специалист.

По ее словам, желающие слиться с толпой обычно выбирают серые тона одежды. Любители белого цвета «не допускают шага ни вправо, ни влево», отметила психолог.