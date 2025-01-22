Психолог Манина: агрессия у детей может развиться из-за чрезмерного контроля

Психолог Мария Манина выразила мнение, что чрезмерный родительский контроль может способствовать возникновению агрессивного поведения у детей. Об этом она сообщила в эфире радио «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что дети могут направлять свою злость на более слабых, включая животных. Повторяющееся агрессивное поведение ребенка, по мнению эксперта, может свидетельствовать об унижениях и давлении, которым он подвергается.

Дети, испытывающие жестокое обращение, чрезмерный контроль или унижения, могут находить выход своей агрессии через более слабые объекты, поскольку не имеют возможности проявить ее дома, пояснила Манина.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте