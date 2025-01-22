Психолог Манина: агрессия у детей может развиться из-за чрезмерного контроля

Психолог Мария Манина выразила мнение, что чрезмерный родительский контроль может способствовать возникновению агрессивного поведения у детей. Об этом она сообщила в эфире радио «Говорит Москва» .

Она подчеркнула, что дети могут направлять свою злость на более слабых, включая животных. Повторяющееся агрессивное поведение ребенка, по мнению эксперта, может свидетельствовать об унижениях и давлении, которым он подвергается.

Дети, испытывающие жестокое обращение, чрезмерный контроль или унижения, могут находить выход своей агрессии через более слабые объекты, поскольку не имеют возможности проявить ее дома, пояснила Манина.