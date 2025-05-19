Психолог Малкова назвала подавление чувств признаком созависимых отношений

Клинический психолог Инга Малкова поделилась с сайтом kp.ru своими наблюдениями о том, как отличить любовь от созависимости.

По мнению эксперта, многие путают эти два состояния, хотя они принципиально отличаются друг от друга. Созависимость существует исключительно благодаря чему-то.

«Любовь – это скорее история про то, что живет вопреки. Она подразумевает, что мы можем прожить как самостоятельные личности без другого человека. В любви вы отдаете — и ощущаете, что получаете достаточно взамен», — отметила специалист.

Малкова сравнила созависимость с алкоголизмом. Один человек борется с проблемой, а другой берет на себя ответственность за все, поддерживает и покрывает последствия. При этом он подавляет свои эмоции и испытывает внутренний конфликт. Такие отношения могут привести к эмоциональному истощению и психосоматическим проблемам.

Психолог подчеркнула, что любовь приносит радость и взаимность, а созависимость заставляет подавлять свои чувства. Понимание этой разницы важно для сохранения здоровья и построения гармоничных отношений.