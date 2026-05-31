Психолог Маляр отметила, что зумеры первые открыто заговорили о важности заботы о ментальном здоровье

Поколению Z часто приписывают такие черты, как лень и инфантильность. Однако клинический, кризисный и семейный психолог Елена Маляр в беседе с изданием «Сургут Информ» указала на несостоятельность подобных стереотипов.

Психолог отметила, что часто споры о поколении Z возникают из-за различий в восприятии жизненных ценностей. По ее словам, зумеры стали первыми, кто открыто заговорил о важности заботы о своем ментальном здоровье, и это нельзя считать проявлением инфантилизма.

Елена Маляр подчеркнула, что отношение зумеров к работе кардинально отличается от привычного старшим поколениям подхода. Молодое поколение не стремится к карьерным вершинам любой ценой и не готово жертвовать своим психологическим состоянием ради должности. Для них важна возможность заниматься интересным делом, а не просто «вкалывать».

Цифровая среда также оказала значительное влияние на формирование особенностей поколения Z. С одной стороны, они отличаются многозадачностью и умением быстро обрабатывать большие объемы информации. С другой — склонность к «клиповому» мышлению может снижать их способность к длительной концентрации на рутинных задачах.

Границы и комфорт для зумеров являются неотъемлемой частью их безопасности. В отличие от предыдущих поколений, они с детства знают о таких понятиях, как абьюз и токсичность, поэтому болезненно реагируют на нарушение личных границ.

Психолог советует работодателям пересмотреть свои подходы к управлению молодыми сотрудниками, ориентируясь на партнерство, а не на диктат.