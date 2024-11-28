Психолог Малакова заявила, что большинство пар отказывают от развода после сессии со специалистом

Большинству пар удается сохранить свой брак и отказаться от развода, если они обратились к специалисту по семейным отношениям. Об этом «Ридусу» рассказала семейный психолог Наталья Маклакова.

Таким образом она прокомментировала новый законопроект, который предполагает трехмесячный срок на размышление для пар с несовершеннолетним ребенком, которые решили развестись. Кроме того, им будет положена консультация с семейным психологом.

Маклакова добавила, что основная проблема семейных пар в России кроется в том, что они не умеют разговаривать. И именно ее и поможет решить квалифицированный специалист.