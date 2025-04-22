Психолог Маклакова: зумеры выбирают партнеров постарше из-за незрелости
Представители поколения Z все чаще проявляют безразличие к возрастной несовместимости при поиске второй половинки. Причину феномена объяснила психолог Наталья Маклакова в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, молодые люди выбирают партнеров постарше из-за незрелости и нежелания брать на себя ответственность.
«А строить серьезные отношения со сверстником — это как минимум делить обязательства поровну», — пояснила специалист.
Психолог также отметила, что старший человек к моменту вступления в отношения уже успел достичь определенных высот, тогда как младшему проще адаптироваться под сложившийся уклад.
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