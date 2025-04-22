Психолог Маклакова: зумеры выбирают партнеров постарше из-за незрелости

Представители поколения Z все чаще проявляют безразличие к возрастной несовместимости при поиске второй половинки. Причину феномена объяснила психолог Наталья Маклакова в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, молодые люди выбирают партнеров постарше из-за незрелости и нежелания брать на себя ответственность.

«А строить серьезные отношения со сверстником — это как минимум делить обязательства поровну», — пояснила специалист.

Психолог также отметила, что старший человек к моменту вступления в отношения уже успел достичь определенных высот, тогда как младшему проще адаптироваться под сложившийся уклад.