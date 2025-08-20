Психолог Макарова рекомендовала родителям первоклассников взять отпуск на месяц

Детский психолог Кира Макарова в беседе с News.ru рекомендовала родителям первоклассников взять отпуск на месяц, если есть такая возможность. Это поможет окружить ребенка заботой в период адаптации.

По словам эксперта, в такое время важно избегать критики в адрес детей.

«Мы, родители, немножко всегда бываем алчные: „А что ты сделал? А правильно ли ты написал? А чисто ли все в тетради?“ Вот это все нужно просто убрать из разговоров», — пояснила специалист.

Она призвала давать положительную и эмоциональную оценку любым результатам обучения первоклассника. Важно обеспечить максимальную поддержку, чему поспособствует отпуск взрослых, добавила психолог.