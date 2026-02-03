Психолог Макарова отнесла к «энергетическим вампирам» эгоцентриков, которые много говорят, но не слышат других

Энергетические вампиры» — это люди, которые в процессе общения нарушают чужие границы и заставляют собеседника чувствовать себя опустошенным. Клинический психолог, нейропсихолог и эксперт телеканала «Доктор» Кира Макарова рассказала «Газете.Ru» , как их распознать и защититься от них.

По словам Макаровой, после общения с «энергетическими вампирами» человек может чувствовать себя уставшим и без сил. Это происходит потому, что мозг обрабатывает большой объем информации и пытается «настроиться на волну» собеседника. Если в эмоциональном плане мы получаем негатив, то и сами начинаем испытывать эти навязанные эмоции.

«Вампиры» никогда не проявляют к собеседнику искренний интерес и не слышат его. Они используют собеседника как «слушательный аппарат» или «жилетку», ничего не давая взамен. Психологи часто характеризуют таких людей как эмоционально незрелых, с низким уровнем эмпатии и позитивной энергии.

Эксперт выделила несколько характерных моделей поведения «вампиров»:

— Пустые разговоры. Эгоцентрики, которые много говорят, но не слышат других. — Манипуляции эмоциями. Их инструменты — чувство вины, торговля, обвинения. — Общение сверху. Люди с нарциссическими чертами и завышенной самооценкой. — Вечные обороняющиеся и страдальцы. Люди с заниженной самооценкой, которые сразу занимают оборонительную позицию и часто провоцируют конфликты.

Если атака все же произошла, необходимо быстро вернуть себе ресурс. Сделайте что-то простое и приятное лично для вас: выпейте стакан воды, умойтесь, приготовьте вкусный кофе. Проговорите про себя, что это чужие разговоры, это не ваше. Этот человек к вам не имеет отношения, у вас — своя жизнь, свои интересы и решения.