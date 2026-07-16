Психолог Макарова объяснила, что желание ребенка быть диносьютом может указывать на инфантилизм

Недавно в детской среде появился новый тренд — быть диносьютом. Это явление отражает стремление несовершеннолетних участвовать в субкультурах, однако психолог Кира Макарова видит в этом и склонность к инфантилизму, написала «Москва 24» .

Диносьюты представляют собой новое ответвление фурри-культуры, где участники «перевоплощаются» в динозавров. В отличие от квадроберства, где образ строится вокруг обычных животных, здесь действуют другие правила. Участников такого сообщества называют scalies («чешуйки»).

По словам детского нейропсихолога, подражание является частью социализации, но важно сохранять собственное «я». Игры, в которых дети изображают животных, типичны для младших школьников, но после 5–7 лет увлечения должны становиться более зрелыми. Ребенок должен переключаться на спорт, музыку, творчество и другие направления, где может проявить себя индивидуально.

Если подобные хобби сохраняются у детей старше 10 лет, это может быть признаком незрелости. Чтобы вовремя заметить такие перемены, родителям нужно укреплять доверительные отношения с ребенком с раннего детства.

Макарова подчеркнула, что молодые люди стремятся быть частью группы, где их понимают и принимают. Однако степень вовлеченности зависит от личности: не все хотят полного слияния с группой, многим важно общение без потери собственной уникальности.