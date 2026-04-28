Психолог Макарова объяснила, что стресс из-за школы сопровождается у ребенка головными болями

Многие родители сталкиваются с тем, что их дети не хотят идти в школу. Детский психолог Кира Макарова в беседе с сайтом «Челны Live» объяснила, как отличить обычное упрямство от стресса и психологических трудностей.

По словам специалиста, временное нежелание идти на занятия часто связано с усталостью или упрямством. В таких случаях ребенок может капризничать, но при умеренной настойчивости родителей он все же идет в школу и со временем адаптируется.

Однако если нежелание посещать школу сопровождается регулярными жалобами на самочувствие, это может быть реакцией организма на длительный стресс и нервное напряжение. У ребенка могут возникать боли в животе или голове, тошнота, иногда даже повышается температура перед выходом из дома.

Эксперт отметила, что устойчивые психосоматические симптомы — серьезный повод для обращения к специалистам. Важно не игнорировать ситуацию, если у ребенка ухудшается успеваемость, падает самооценка и пропадает желание общаться со сверстниками.