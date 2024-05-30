Психолог Макаренко: дыхательные практики и объективная оценка ситуации помогут справиться со стрессом

Психолог Мария Макаренко посоветовала научиться направлять эмоции в нужное русло. Такой подход поможет справиться со стрессом, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, тревожность также можно снизить на телесном уровне. Следует обратить внимание на дыхательные практики, массаж и растяжку, посоветовала Макаренко.

Она отметила, что в напряженные моменты необходимо объективно оценивать ситуацию. Так, стоит задать себе вопрос: «Почему-то, чего я боюсь, обязательно должно произойти?», добавил сайт «Аргументы и факты».