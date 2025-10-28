Психолог Маханькова указала на важность отдыха для предотвращения эмоционального выгорания

Клинический психолог Инна Маханькова в интервью MIR24.TV рассказала о важности отдыха для предотвращения эмоционального выгорания, особенно при интенсивной рабочей неделе. Она подчеркнула, что отдых — это не роскошь, а необходимое условие для восстановления организма и поддержания работоспособности.

Маханькова отметила, что отдых подразумевает переключение мозга в особый режим восстановления, когда человек может освободить сознание от доминирующих мыслей и переживаний, накопившихся за рабочую неделю. Существует несколько видов отдыха: эмоциональный, социальный, сенсорный и физический.

Особенно важным становится умение выделять время для отдыха даже в разгар рабочей недели. Психолог рекомендует ежедневно отводить 15-20 минут на восстановительный отдых, исключая использование гаджетов и поток информации. Обыкновенная прогулка на свежем воздухе может стать прекрасным вариантом эмоционального и сенсорного отдыха, помогая перезагрузить мозг и освежить мысли.