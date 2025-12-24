Психолог Маденко рекомендовала вовлекать первенца в подготовку к рождению младшего ребенка

Чтобы помочь старшему ребенку принять новую реальность с появлением младшего брата или сестры, родителям стоит предпринять несколько шагов, заявила детский психолог Екатерина Маденко в интервью NEWS.ru .

По ее словам, ожидание младшего ребенка может вызвать у первенца и радость, и тревогу.

«Расскажите о беременности и ожидаемом пополнении в семье. Объясните детям, что они станут старшими братьями или сестрами», — посоветовала эксперт.

Она также обратила внимание на необходимость вовлечения старшего в подготовку. Можно предложить ему выбрать вещи для малыша или украсить детскую комнату. Кроме того, стоит уделить время обсуждению чувств.