Психолог Маденко рассказала, что детям рекомендуется проводить на улице минимум один-два часа в течение дня

Для укрепления здоровья и физического развития детям рекомендуется находиться на улице в течение дня минимум один-два часа. Об этом NEWS.ru сообщила детский психолог Екатерина Маденко.

Эксперт рассказала, что это касается детей разных возрастов. Если на улице установилась плохая погода, можно предложить ребенку развивающие занятия в помещении.

«Это могут быть творческие занятия, различные игры, чтение книг или даже совместное приготовление вкусных блюд. Важно поддерживать интерес и активность ребенка даже внутри помещения», — добавила психолог.

Маденко подчеркнула, что прогулки в первую очередь важны для психического развития ребенка.

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