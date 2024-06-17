Психолог Маденко рассказала, что детям рекомендуется проводить на улице минимум один-два часа в течение дня
Для укрепления здоровья и физического развития детям рекомендуется находиться на улице в течение дня минимум один-два часа. Об этом NEWS.ru сообщила детский психолог Екатерина Маденко.
Эксперт рассказала, что это касается детей разных возрастов. Если на улице установилась плохая погода, можно предложить ребенку развивающие занятия в помещении.
«Это могут быть творческие занятия, различные игры, чтение книг или даже совместное приготовление вкусных блюд. Важно поддерживать интерес и активность ребенка даже внутри помещения», — добавила психолог.
Маденко подчеркнула, что прогулки в первую очередь важны для психического развития ребенка.