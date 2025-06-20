Психолог Маденко призвала разнообразить досуг ребенка, чтобы сократить его время в гаджетах

Как сделать так, чтобы дети меньше времени проводили с гаджетами во время каникул? Психолог Екатерина Маденко рассказала NEWS.ru , что для этого нужно разнообразить досуг ребенка.

По словам специалиста, важно понять, почему дети так увлечены гаджетами, и предложить им интересные альтернативы. Часто чрезмерное увлечение гаджетами — это способ справиться со стрессом или скукой, а иногда просто привычка.

Маденко рекомендует обратить внимание на эмоциональное состояние ребенка и попробовать выявить причины его заинтересованности в гаджетах. Затем можно предложить ему варианты времяпрепровождения, которые будут стимулировать физическую активность и разнообразят досуг. Например, прогулки на свежем воздухе, спортивные игры, мастер-классы, походы в парк и другие активности, которые понравятся ребенку.

Также психолог советует проводить больше времени вместе: читать книги, заниматься творчеством или приглашать друзей. Она отмечает, что установка четких правил использования гаджетов и поощрение за их соблюдение помогут постепенно снизить зависимость.