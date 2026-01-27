Психолог Лысакова рекомендовала скорее перейти к стадии принятия при адаптации к метели

В Центральной России ожидаются мощный снегопад и метель, из-за которых в столице может выпасть до 15 сантиметров снега за два дня. Психолог Анастасия Лысакова рассказала в беседе с Life.ru , как справиться с напряжением в такие дни.

По словам эксперта, при адаптации к непогоде необходимо скорее перейти к стадии принятия: понять, что снегопад — это природное явление, которое нельзя контролировать. Специалист рекомендовала правильно планировать время, закладывая на дорогу дополнительные 40 минут, чтобы избежать спешки и стресса.

Психолог также посоветовала поддерживать привычный режим дня, сна и питания, чтобы организму было комфортно. Важно продолжать заниматься спортом и принимать витамины.