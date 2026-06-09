Психолог Лысакова призвала поддержать ребенка в случае провала с ЕГЭ

Провал на ЕГЭ может стать серьезным ударом для выпускника. Однако родителям важно сохранять спокойствие и поддержать ребенка. Психолог Анастасия Лысакова в беседе с Life.ru поделилась советами, как справиться с этой ситуацией.

Первым шагом специалист рекомендует принять произошедшее как свершившийся факт. Это поможет снизить тревожность. Далее следует спланировать запасные варианты: поступление в другой вуз на платное отделение, пересдача через год или временное трудоустройство.

Психолог подчеркнула важность разделения неудачи на экзамене и личности ребенка. Также Лысакова обратила внимание на разницу в последствиях для юношей и девушек: первым в случае несдачи грозит призыв на военную службу, тогда как вторые могут пересдать экзамен на следующий год без подобных рисков. Завершающий этап поддержки ребенка — это совместное планирование дальнейших шагов для достижения целей.