Психолог Лысакова посоветовала проработать эмоции, связанные с тяжелой потерей матери

День матери для многих становится праздником, полным радости и теплых слов в адрес самого дорогого человека. Но для тех, кто потерял свою маму, праздник может превратиться в испытание, рассказала психолог Анастасия Лысакова в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, День матери в таком случае может вызывать светлую грусть, напоминание о любви и заботе. Однако в некоторых ситуациях эмоции могут быть очень тяжелыми: вина, обида, гнев, тоска и боль.

«Эти чувства могут накапливаться и мешать жить полноценной жизнью, особенно если потеря была внезапной или тяжелой», — отметила специалист.

Как пояснила Лысакова, неразрешенные психологические проблемы способны мешать переживать утрату. Важно обратиться к психотерапевтическим методам для проработки чувств и ситуаций.