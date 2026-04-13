Психолог Лысакова посоветовала не сообщать начальству о плачущей коллеге

В рабочем коллективе могут возникнуть случаи, когда человек неожиданно сталкивается с коллегой, который плачет. Как поступить в такой момент, рассказала психолог Анастасия Лысакова в беседе с Life.ru .

Специалист посоветовала не сообщать руководству о ситуации, если коллега сам не просит об этом. Человек, достигший совершеннолетия и официально трудоустроенный, имеет право самостоятельно решать, как поступить.

Лысакова рекомендовала вежливо спросить, нужна ли помощь. Однако не стоит углубляться в ситуацию, если сотрудник не выражает желания делиться своими эмоциями.

Как объяснила эксперт, в моменты острого переживания горя или аффекта помочь человеку практически невозможно. Он должен сам перейти на следующую стадию горевания и, если сочтет нужным, поделиться своими чувствами.