Психолог Лысакова посоветовала не сообщать начальству о плачущей коллеге
В рабочем коллективе могут возникнуть случаи, когда человек неожиданно сталкивается с коллегой, который плачет. Как поступить в такой момент, рассказала психолог Анастасия Лысакова в беседе с Life.ru.
Специалист посоветовала не сообщать руководству о ситуации, если коллега сам не просит об этом. Человек, достигший совершеннолетия и официально трудоустроенный, имеет право самостоятельно решать, как поступить.
Лысакова рекомендовала вежливо спросить, нужна ли помощь. Однако не стоит углубляться в ситуацию, если сотрудник не выражает желания делиться своими эмоциями.
Как объяснила эксперт, в моменты острого переживания горя или аффекта помочь человеку практически невозможно. Он должен сам перейти на следующую стадию горевания и, если сочтет нужным, поделиться своими чувствами.