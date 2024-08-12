Психолог Лысакова: после обмана со стороны мошенников важно отделить свою личность от ситуации
Психолог Анастасия Лысакова рассказала, как избавиться от чувства вины после обмана со стороны мошенников. Переживания из-за собственной «глупости» способны привести к депрессии, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
Специалист посоветовала потерпевшим отделять личность от соответствующей ситуации. Взрослая позиция — понимать, что ошибиться может каждый.
«Делаем правильные выводы, рассказываем об этом людям, предупреждаем близких и принимаем событие как свершившийся факт», — добавила Лысакова.
По ее словам, при отсутствии улучшений в течение двух недель необходимо обратиться к клиническому психологу или психотерапевту.