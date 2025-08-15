Психолог Лысакова отметила, что занятия спортом и йогой помогут избежать цифрового перегруза

Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в интервью радио Sputnik поделилась мнением о том, как справиться с информационным потоком в цифровую эпоху.

По словам специалиста, цифровой детокс — это не просто модный тренд, а жизненная необходимость. Она советует прислушиваться к собственным ощущениям и делать перерывы в использовании гаджетов, если появляется стресс или чувство перегруженности.

«Если любой звонок привносит стресс и не хочется отвечать людям, которые ничего плохого не сделали или даже вы срываетесь на этих людей, чувствуете тревожность, перегруженность, невротизацию — это все признаки того, что вам срочно нужен перерыв», — считает Лысакова.

Психолог рекомендовала заниматься спортом, йогой или другими подвижными практиками, чтобы переключиться от цифровых устройств. Если же гаджет является инструментом заработка, то важно делать короткие перерывы в течение дня, подчеркнула Лысакова.