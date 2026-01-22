Психолог Лысакова объяснила, что асимметричные объятия характерны для нестабильных отношений
Психолог Анастасия Лысакова рассказала Life.ru, что объятия могут многое рассказать об отношении человека.
Специалист обратила внимание на формальные объятия — когда люди касаются друг друга только руками, а корпус остается на расстоянии. Это говорит о социальной дистанции или формальности отношений.
Еще один вид — асимметричные объятия. При таком контакте один партнер обнимает другого более активно, а второй остается в пассивной позе. Это может быть демонстрацией принадлежности и характерно для новых или нестабильных отношений.
«Включенные» объятия — когда в контакте участвуют не только руки, но и щеки, люди находятся нос к носу. Такие объятия свидетельствуют о высокой степени доверия и близости.