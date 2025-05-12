Счастье заключается не столько в достижении целей, сколько в способности наслаждаться достигнутыми результатами. Таким мнением поделился психолог Сергей Лунюшин в беседе с сайтом RuNews24.ru .

По словам специалиста, люди зачастую не умеют радоваться собственным успехам, потому что привыкли лишь к постоянным усилиям ради будущих результатов.

«Когда постоянно ставить перед собой цели, бежать, что-то делать, стремиться к чему-то пожизненно, то человек не замечает и не успевает радоваться тому, что у него уже есть», — отметил психолог.

Лунюшин заявил, что умение быть счастливым — приобретаемый навык, которому можно научиться, однако на это потребуется немало усилий и времени.