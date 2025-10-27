Психолог Лунюшин заявил, что стереотипы мешают объективному восприятию окружающего мира

Стереотипы являются неотъемлемой частью личности, а также влияют на поведение и восприятие мира. Психолог, эксперт гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин в беседе с ИА RuNews24.ru рассказал, почему возникают стереотипы.

По словам эксперта, стереотипы помогают облегчить восприятие окружающего мира. В условиях дефицита времени, эмоционального напряжения или отсутствия опыта они позволяют быстро сформировать мнение или принять решение. Кроме того, они экономят психическую энергию и помогают ориентироваться в сложных ситуациях.

Однако стереотипы ставят человека в рамки, мешают объективному восприятию окружающего мира и могут стать источником предубеждений и дискриминации.

Изменение предрассудков — это длительный и сложный процесс, который требует осознанных усилий. Важно осознавать наличие стереотипов, анализировать их и стремиться к более объективному и разнообразному восприятию мира, подчеркнул Лунюшин.