Психолог Лунюшин заявил, что красивым женщинам сложно найти партнеров для серьезных отношений

Модельная внешность создает проблемы девушкам старше 30 лет при создании семьи и рождении детей. Об этом рассказал психолог высшей категории, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин в беседе с сайтом RuNews24.ru.
По словам эксперта, причина в завышенных ожиданиях представительниц прекрасного пола, привыкших к вниманию множества мужчин в юности. Женщины ожидают постоянных доказательств чувств и готовы вступать в брак только с состоявшимися партнерами.
Между тем зрелые мужчины предпочитают равноправные отношения, не демонстрируя фанатичного поклонения. Психолог отметил, что привычка получать подарки и восхищение ограничивает круг возможных кандидатов на роль супруга. Многие привлекательные дамы испытывают разочарование и выбирают свободные отношения, отказываясь от брака и материнства.
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