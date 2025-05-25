Психолог Лунюшин заявил, что часто бедность связана с необдуманной тратой денег

Опытный психолог, специалист по НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин поделился опытом с ИА RuNews24.ru , выделив три характерные группы людей, сталкивающихся с финансовыми проблемами.

Первая группа объединяет тех, кто интенсивно трудится, но получает скромный заработок. Психолог обратил внимание на особенность представителей этой группы: нередко они пассивны и не предпринимают активных шагов для улучшения своего положения, предпочитая сетовать на судьбу.

Во вторую группу входят те, кто зарабатывает хорошие суммы, но неумело распоряжается деньгами. Недостаток финансовой грамотности мешает им грамотно распределять доходы и создавать накопления.

Третья группа объединяет людей, страдающих как от низкого дохода, так и от отсутствия навыков рационального потребления.

Доктор Лунюшин подчеркнул, что причиной трудностей первой группы нередко служит внутренняя апатия и низкая самооценка. Многие из них недовольны жизнью, но отказываются предпринимать конкретные шаги для изменений.