Психолог Лунюшин: в здоровых отношениях признается личность партнера

Психолог высшей квалификации, гипнотерапевт Сергей Лунюшин поделился с ИА RuNews24.ru важными наблюдениями о чувстве любви и причинах его угасания в отношениях.

Специалист отмечает, что истинная любовь основывается на глубоком понимании, признании индивидуальных черт и постоянной поддержке друг друга.

Иногда люди теряют способность воспринимать близкого человека адекватно, не понимая и не принимая его. Постепенно чувство любви ослабевает и может совсем исчезнуть. Когда человек сталкивается с подобными переживаниями, важно оценить текущее состояние отношений, выяснить, сохранилось ли чувство любви и желание заботиться о партнере.

Принять решение о дальнейшем сосуществовании или расставании — задача сложная, но необходимая. Специалисты напоминают, что привязанность и зависимость не означают настоящих здоровых отношений. Нередко пары годами проживают вместе, сохраняя поверхностные отношения ради удобства или страха одиночества, не испытывая удовлетворения и гармонии.

В завершение беседы Лунюшин подчеркивает, что главное условие благополучных отношений — искреннее признание независимости личности партнера и совместное движение навстречу друг другу.