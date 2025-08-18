Психолог Лунюшин указал на трудности совместного проживания взрослых детей с родителями

Психолог высшей категории Сергей Лунюшин рассказал корреспонденту ИА RuNews24.ru о причинах семейных конфликтов, возникающих при проживании взрослых детей с родителями. Эксперт подчеркнул, что основная причина кроется в особенностях психологии каждого члена семьи и взаимоотношениях внутри пары мать–ребенок.

По мнению Лунюшина, в семьях, где взрослые сыновья проживают совместно с матерями, возникает особая динамика отношений. Иногда женщина воспринимает сына как своеобразную замену мужа, начиная ухаживать за ним так, будто он занимает мужскую роль в семье. Подобная ситуация формирует псевдобрак, лишенный интимной близости, но полный борьбы за власть и доминирование. Конфликты появляются вследствие попыток установить границы и определить рамки дозволенного.

Эксперт отметил, что аналогичные трудности возникают и в парах мать-дочь. Женщина-мать нередко проявляет ревность и пытается вмешиваться в личную жизнь взрослой дочери, контролируя ее романтические отношения. Подобные действия порождают чувство тревоги и раздражение у дочери, провоцируя возникновение новых конфликтов.

Таким образом, эксперт заключил, что проживание взрослого ребенка с родителем может иметь разные формы проявления, каждая из которых характеризуется специфическими особенностями динамики межличностных отношений. Главное условие гармонии в таком сосуществовании — установление четких границ и открытость в коммуникации.