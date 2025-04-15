Психолог Лунюшин: семьи, где женщина зарабатывает больше мужчины, могут быть крепче традиционных

Психолог Сергей Лунюшин в интервью RuNews24.ru объяснил, почему браки, где жены зарабатывают больше мужей, нередко становятся крепче традиционных союзов.
Эксперт подчеркнул важность мужской самооценки и способности партнера воспринимать себя иначе, нежели исключительно добытчиком. Современные семьи, основанные на партнерстве и равенстве обязанностей, реже сталкиваются с конфликтами и демонстрируют большую устойчивость.
По мнению специалиста, такие союзы свободны от зависимых отношений, где один супруг реализует желания за счет другого. Однако российский менталитет пока еще ориентирован на классическое распределение ролей: мужчина зарабатывает, женщина занимается домом.
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