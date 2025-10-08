Психолог Лунюшин рассказал, что психотерапия бывает медицинской и немедицинской

Психиатр — это врач с высшим медицинским образованием, который специализируется на лечении психических расстройств. Его основная задача — диагностировать заболевания и назначать медикаментозное лечение. Пациентами психиатра часто становятся люди с тяжелыми психическими заболеваниями, такими как шизофрения, эпилепсия, маниакальные расстройства и навязчивые состояния. Чем отличаются психолог, психиатр и психотерапевт, рассказал эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин в беседе с сайтом RuNews24.ru .

Как отметил собеседник, психолог — это специалист, который занимается консультацией и поддержкой психически здоровых людей или тех, у кого легкие нервные расстройства. Он применяет психологические методы, а не медикаменты. Психологи обычно имеют высшее психологическое образование (бакалавриат, магистратура) или переподготовку по специальности «психология».

Термин «психотерапевт» используется в разных смыслах. Существуют два рода психотерапевтов: врач-психотерапевт — это, как правило, психиатр с медицинским образованием и дополнительной специализацией в психотерапии. Он лечит нарушения психики с помощью медикаментов, которые временно снимают симптомы.

Второй тип — психолог-психотерапевт — специалист с профильным образованием и квалификацией, работающий с психикой здоровых людей или людей с психологическими расстройствами исключительно немедикаментозными методами.

Таким образом, психотерапия бывает медицинской и немедицинской. Немедицинская психотерапия помогает клиентам устранять психологические и психосоматические проблемы без применения лекарств.

Цели и задачи также отличаются: врач-психотерапевт направлен на снятие симптомов, часто с помощью медикаментов. Психолог-психотерапевт старается найти и устранить причины проблем, применяя психологические техники работы с подсознанием, обучает новым социальным и психологическим навыкам, заключил Лунюшин.