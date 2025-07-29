Психолог Лунюшин посоветовал отключиться от рабочих задач во время отпуска, чтобы избежать стресса

Многие россияне замечают, что летний отдых иногда сопровождается чувством уныния и упадка энергии. Причина кроется в несоответствии ожиданий реальности и недостаточной способности расслабиться. Об этом сайту RuNews24.ru рассказал психолог высшей категории Сергей Лунюшин.

«Если человек отдыхает, то процесс отдыха должен быть полным. Не нужно отвечать на рабочие звонки, решать рабочие вопросы», — отметил специалист.

Кроме того, выбор вида досуга играет важную роль: одним необходимы активные экскурсии, другим достаточно простого пляжного релакса. Психолог подчеркнул необходимость учета индивидуальных предпочтений всех членов семьи, иначе отпуск рискует превратиться в стресс.

Лунюшин посоветовал сознательно ограничить рабочую нагрузку и научиться расставлять приоритеты в плане отдыха, чтобы лето стало именно таким, каким хотелось бы его запомнить.