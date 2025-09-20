Психолог Лунюшин посоветовал опираться на разум и чутье при принятии решений

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и специалист когнитивно-поведенческого подхода Сергей Лунюшин рекомендовал сочетать рациональный подход и интуицию для принятия взвешенных решений. Об этом сообщил RuNews24.ru .

Специалист выделил преграды, встречающиеся на пути к верному выбору. Среди них — непоследовательность, пренебрежение накопленным опытом, консерватизм и недооценка обстоятельств.

«Все эти формы поведения блокируют эффективное принятие решений и должны быть осознаны самим человеком для их преодоления», — пояснил эксперт.

На взгляд психолога, успешное решение проблем требует сбора информации на эмоциональном и логическом уровнях, а также глубокого анализа ситуации, добавил RT.