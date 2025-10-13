Психолог Лунюшин подчеркнул, что разговоры о снеге, пробках и дорожных авариях многократно усиливают хандру

Осенью многие испытывают ухудшение настроения и чувство апатии, называемое «осенней хандрой». Причины этого состояния подробно разобрал в беседе с ИА RuNews24.ru психолог Сергей Лунюшин.

Специалист объяснил, что негативное восприятие осенних явлений и постоянный акцент на проблемах могут приводить к подавленному состоянию. Например, разговоры о снеге, пробках и дорожных авариях многократно усиливают негативные ощущения, провоцируя депрессию и тревогу.

По мнению психолога, лучший способ преодолеть уныние — ограничить повторение неприятных ситуаций в разговорах и мыслительных процессах. Лучше выразить мысли коротко и ясно, избегая постоянного повторения негатива. Лунюшин рекомендует относиться к проблемам спокойно, принимая их как временные трудности, преодолеваемые со временем.

Главное, по словам эксперта, признать реальность происходящего и не впадать в панику, напоминая себе, что неприятности временные и преодолимые.