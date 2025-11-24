Психолог Лунюшин отметил, что принятие ответственности за свои действия требует внутренней зрелости

Психолог Сергей Лунюшин в комментарии ИА RuNews24.ru рассказал, почему важно брать ответственность за собственную жизнь.

По мнению эксперта, многие используют защитные механизмы психики, такие как проекции и перенос, чтобы избежать осознания своей роли в жизненных ситуациях. Люди склонны обвинять окружающих, судьбу или обстоятельства, когда сталкиваются с трудностями.

Фразы вроде «все мужики козлы» или «такая у меня судьба» отражают нежелание признавать личную ответственность. Психолог подчеркнул, что осознанное понимание и принятие ответственности требуют смелости и внутренней зрелости. Только взяв контроль над своей жизнью, человек обретает свободу и способность создавать собственное счастье, добавил Лунюшин.