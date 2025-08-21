Психолог Лунюшин отметил, что адекватная оценка эмоций помогает лучше справляться с ними

Эмоциональное благополучие играет важную роль в сохранении психического здоровья. Психолог Сергей Лунюшин предложил в беседе с ИА RuNews24.ru способы, как правильно проживать эмоции.

«Выпишите эти альтернативные реакции для сравнения и определите наиболее реалистичное отношение к ситуации. Представьте себе ситуацию, когда вы реагируете иначе — какие эмоции при этом возникают? Оцените их по шкале. Или закройте глаза и мысленно переживите ситуацию заново — уже с другой реакцией. Почувствуйте изменения в эмоциях. Побыть в этом новом состоянии несколько секунд или минут», — процитировала «ТСН24» эксперта.

Психолог подчеркивает, что понимание и адекватная оценка эмоций помогают лучше справляться с ними. Важно осознать, какие чувства мы испытываем, насколько они сильны и что их вызвало.

