Психолог Лунюшин назвал агрессию при виде грязи признаком расстройства чистоты

Психолог Сергей Лунюшин в интервью RuNews24.ru рассмотрел грань между полезной привычкой к порядку и патологическим состоянием, связанным с чрезмерной чистоплотностью.

По словам эксперта, уборка дома — это норма, если она не поглощает основную часть жизни человека. Патологией становится ситуация, когда наведение чистоты занимает больше трех часов ежедневно, становясь единственной деятельностью, вытесняя другие обязанности.

«Если человек с расстройством чистоты видит где-то грязь, то у него очень часто возникает тревога, неконтролируемая паника, а иногда даже агрессия», — пояснил специалист.

Он также подчеркнул, что тревожными сигналами являются навязчивые мысли о необходимости уборки, которые занимают ум человека.