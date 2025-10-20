Психолог Лунюшин напомнил о негативном влиянии интернет-зависимости на психическое здоровье

Психолог Сергей Лунюшин обсудил влияние интернет-зависимости на организм. Об этом сообщил RuNews24.ru .

По словам специалиста, зависимость от интернета отрицательно сказывается на психоэмоциональном состоянии, физическом здоровье, разрушает личные взаимоотношения и контакты с близкими людьми.

«Самостоятельно избавиться от нее удается менее чем 10% людей, поскольку это сложный и длительный процесс», — предупредил эксперт.

Подытожил беседу Лунюшин словами о важности своевременного выявления признаков зависимости и обращения за квалифицированной помощью. Только баланс между реальной жизнью и онлайн-пространством позволит человеку полноценно развиваться и жить здоровой жизнью.