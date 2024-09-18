Психолог Лоикова призвала не осуждать компании за подбор сотрудников по знаку зодиака

HR-эксперт и клинический психолог Зулия Лоикова рассказала, почему некоторые компании стали подбирать сотрудников по гороскопу и картам таро. Слова специалиста опубликовала « Москва 24 ».

Лоикова призвала не осуждать организации, которые прибегают к подобным методам.

«Предприниматели часто пытаются найти защиту, опору в сложные времена, поэтому и обращаются к подобным услугам», — пояснила эксперт.

По ее мнению, интерес нанимателей к эзотерике в некоторых случаях связан с модой и культурными особенностями. Так, с соответствующими проверками нередко сталкиваются претенденты на должность в китайские компании.