Психолог Лоикова призвала не осуждать компании за подбор сотрудников по знаку зодиака

HR-эксперт и клинический психолог Зулия Лоикова рассказала, почему некоторые компании стали подбирать сотрудников по гороскопу и картам таро. Слова специалиста опубликовала «Москва 24».
Лоикова призвала не осуждать организации, которые прибегают к подобным методам.
«Предприниматели часто пытаются найти защиту, опору в сложные времена, поэтому и обращаются к подобным услугам», — пояснила эксперт.
По ее мнению, интерес нанимателей к эзотерике в некоторых случаях связан с модой и культурными особенностями. Так, с соответствующими проверками нередко сталкиваются претенденты на должность в китайские компании.
Суд арестовал Пашаева по делу о мошенничестве до 15 ноября
«Раскрывается душа России». Путин назвал главные особенности российских женщин
Лев Сдобников из Воскресенска победил на всероссийском турнире по фехтованию
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Юристы проведут бесплатный прием жителей Лобни 20 сентября
Память погибшего на военной службе выпускника школы № 6 почтили в Лобне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте