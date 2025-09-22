Психолог Лоикова подчеркнула, что на уровень доверия влияет финансовое положение

Согласно исследованию ВЦИОМа, в России наблюдается уменьшение числа людей, которые доверяют окружающим. Сейчас их — 49%. «Вечерняя Москва» разбиралась в причинах этой тенденции.

Клинический психолог Зулия Лоикова подчеркивает, что доверие — это чувство безопасности и уверенности в человеке. Однако все чаще люди предпочитают виртуальное общение живому, что приводит к снижению межличностного доверия.

Негативные новости и стресс также влияют на уровень доверия. Постоянный контакт с негативной информацией может создать ощущение, что все против тебя.

Уровень доверия зависит и от финансового положения. Люди с высоким доходом, имеющие финансовую подушку безопасности, чаще доверяют окружающим, в отличие от людей с низким доходом.

Доверие — важный фактор для развития общества, считает клинический психолог Роман Цветков. Оно способствует инновациям и прогрессу. Недостаток доверия ведет к изоляции и социальной раздробленности.

Для повышения уровня доверия нужно поддерживать ценности честности и уважения, а также проводить социальные и экономические реформы.