Психолог Логинова связала проблему хронического одиночества с цифровизацией

Развитие цифровых технологий открыло новые горизонты для человечества, но вместе с тем принесло риски для психики. Об этом предупредила клинический психолог Марина Логинова, сообщил Life.ru .

Среди последствий специалист выделила хроническое одиночество — состояние, при котором человек чувствует себя отчужденным и потерянным, даже находясь среди друзей и родных.

«Сегодня это одна из ключевых проблем психиатрии, и ее распространение напрямую связано с цифровизацией», — отметила эксперт.

По ее словам, социальные сети не сокращают дистанцию между людьми, а напротив, усиливают страх упущенных возможностей, когда идеальные жизни других усугубляют чувство тревоги и несоответствия. Логинова также отметила, что кибербуллинг опаснее офлайн-буллинга, так как в интернете отсутствует визуальный контакт, который мог бы остановить агрессию.