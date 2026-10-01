Психолог Любина посоветовала выбирать свежее фото для анкеты на сайте знакомств

Для главной фотографии в анкете на сайте знакомств лучше выбирать свежий снимок, на котором хорошо видно лицо, без других людей в кадре. Об этом «Газете.ру» рассказала психолог Татьяна Любина.

Психолог Любина рекомендует для основной фотографии выбирать естественный свет, спокойный фон и открытый взгляд вместо сложной постановки. При этом не обязательно широко улыбаться или смотреть прямо в объектив — главное, чтобы выражение лица не казалось напряженным. Эксперт посоветовала отказаться от сильно отретушированных и устаревших снимков, так как разница с реальной внешностью при встрече может вызвать ощущение обмана, пишет «Москва 24».

«Живая фотография с естественной мимикой вызывает больше симпатии, чем идеально отретушированный кадр, на котором человек перестает быть похожим на себя», — отметила Любина.

Для анкеты психолог советует использовать несколько разных фотографий. Помимо портрета, стоит добавить снимок в полный рост и один-два кадра, показывающих образ жизни, например, из путешествия, с прогулки или культурного мероприятия.