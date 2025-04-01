Психолог Ляпина: стереотип о мужчине со шрамами приводит к желанию нанести увечья

Мужчины в Москве стали массово заказывать у пластических хирургов «борцовские уши». О том, откуда берется желание изменить свое тело и к чему могут привести подобные операции, рассказала психолог Милада Ляпина. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Новая мода на переломанные уши пришла из Дагестана, где борьба является национальным видом спорта. Мода на специфические уши борцов появилась там еще два-три года назад, но сейчас дошла и до столицы. Теперь мужчины хотят быть похожими на спортсменов.

Стоимость услуги варьируется от семи тысяч рублей у опытных косметологов до полутора тысяч у тех, кто готов предложить свои услуги подешевле. Специалисты утверждают, что процедура занимает около 15 минут, а желаемого эффекта можно добиться филлерами.

Однако реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван предупреждает о возможных эстетических последствиях и осложнениях, таких как ишемия или некроз. Кроме того, слух пациента может ухудшиться.

Психолог Милада Ляпина объясняет, что стереотип о брутальном мужчине со шрамами приводит многих к желанию нанести увечья. Люди часто ищут способы самоутверждения, что иногда оборачивается радикальными изменениями внешности.