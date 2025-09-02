Психолог Литвинцева поделилась, что дыхательные практики помогают в борьбе с постоянным ожиданием подвоха

Для того, чтобы перестать жить в постоянном ожидании подвоха, можно прибегнуть к дыхательным упражнениям и физической активности. Такой рекомендацией поделилась психолог Валерия Литвинцева с сайтом News.ru .

Специалист подчеркнула, что важно тренировать внимание, чтобы различать реальные факты и фантазии.

«Важно тренировать внимание: фиксировать реальные факты, отделять их от фантазий и напоминать себе, что в данный момент угроз нет. Помогают простые практики — дыхательные упражнения, физическая активность, ограничение новостного потока, короткие паузы на отдых. Постепенно привычка ждать подвоха ослабевает», — сказала Литвинцева.

Психолог также отметила, что постоянное ожидание подвоха может быть связано с привычкой мозга «сканировать» реальность на предмет угроз. Это может быть следствием детских переживаний, стресса или тревожного типа личности.