Психолог Липский призвал не игнорировать признаки зависимости у партнера

Зависимости представляют собой широкий спектр психологических расстройств, способных существенно влиять на качество жизни человека и его окружения. Об этом заявил член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Кирилл Липский в беседе с РИАМО .

По его словам, чаще всего встречаются такие формы, как алкоголизм, наркомания, игромания, сексуальная, эмоциональная и созависимость при зависимости партнера.

«Длительная созависимость приведет к разрушению обоих партнеров, если это не остановить самостоятельно или не подключить профессиональную помощь», — отметил специалист.

Психолог предупредил, что очень важно не оставлять без внимания первые проявления данного состояния у близкого человека. Липский рекомендовал обсуждать проблему открыто, добавила газета «Петербургский дневник».