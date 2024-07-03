Психолог Липеева: выпускнику колледжа со временем придется получать дополнительное образование

Многие школьники задумываются над тем, уйти после 9-го класса или остаться до 11-го. При этом диплома колледжа зачастую недостаточно для перехода на более высокий профессиональный уровень, сообщила психолог-профориентолог Вера Липеева в беседе с «ТСН 24».

По словам эксперта, выпускнику колледжа наверняка придется получать дополнительное образование. При этом если школьника интересуют технические направления, то ему необязательно ждать до конца 11-го класса.

В любом случае поступление в колледж не закрывает дорогу в вуз. После его окончания можно продолжить обучение в университете для углубления знаний, отметила Липеева.