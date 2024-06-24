Психолог Липеева рассказала, что дети не любят читать из-за избытка развлекательных технологий

Многие дети пренебрегают чтением и не любят книги из-за того, что вокруг слишком много развлекательных технологий. Об этом Runews24.ru рассказала психолог онлайн-школы «Синергия» Вера Липеева.

По ее словам, современные дети имеют постоянный доступ к так называемому быстрому дофамину, который получают из интернета и различных игр и гаджетов. Это вызывает определенную зависимость.

Кроме того, нередко сами родители не мотивируют ребенка читать. Они сами редко берут в руки книги и не предлагают провести за ними время и детям.

Наконец, не все школьники понимают, что чтение книг очень ценно. Литература расширяет кругозор и развивает фантазию и воображение.