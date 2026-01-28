Психолог Лиор назвала подсознательное стремление к неприятностям тенденцией мазохистического поведения

Мазохистический тип личности — это не просто любовь к страданию, а глубинная психологическая установка, заставляющая человека верить, что для достижения счастья необходимо пройти через боль и жертвы. Психолог Марсель Лиор рассказал Life.ru о ключевых признаках такого поведения и способах его преодоления.

По словам эксперта, мазохистический паттерн проявляется в стремлении к «триумфу над болью», когда важнее не результат, а процесс его достижения через страдания. Люди с такой установкой часто испытывают тревогу при наступлении белой полосы в жизни и подсознательно стремятся вернуть дискомфорт, чтобы вновь почувствовать себя в зоне комфорта.

Лиор выделила несколько маркеров мазохистического поведения. Среди них — триумф над болью, страх перед благополучием и подсознательное стремление к неприятностям, а также выбор партнеров и проектов, требующих жертв и подтверждений своей ценности через помощь другим. Еще одним отличительным признаком является неумение сказать «нет»: накопление обид и усталости, пока организм не вынуждает остановиться через болезнь.

Психолог подчеркнула, что корни мазохизма часто уходят в детство, где внимание и любовь давались только в моменты боли. Во взрослом возрасте такая стратегия приводит к эксплуатации или отвержению, подчеркнула Лиор.