Психолог Леоненко связала феномен «бостонского брака» с потребностью в близости

В последнее время все чаще можно услышать такой термин, как «бостонский брак». И хотя для большинства слово «брак» по-прежнему ассоциируется с традиционной семьей, состоящей из мужа, жены и детей, этот исторический феномен предлагает совершенно иной взгляд на партнерство и близость. Как отмечает психолог Екатерина Леоненко в беседе с «ТСН24» , этот феномен наглядно показывает, что потребность в близости гораздо шире, чем предписанные обществом сценарии, ведь человеческая психика устроена значительно сложнее.

Сегодня интерес к такой модели отношений возрождается под давлением современных экономических реалий: растущие цены на аренду и товары делают совместное проживание прагматичным решением, позволяющим экономить 20–30% на быте. Однако, как подчеркивает эксперт, дело далеко не только в финансовой выгоде. Ключевым фактором становится эпидемия одиночества, от которой страдают многие люди даже при наличии семьи и активной социальной жизни.

В эпоху, когда эмоциональная изоляция становится одной из самых распространенных психологических проблем, «бостонский брак» предлагает альтернативный формат союза, основанный на глубокой эмоциональной связи и взаимопомощи, а не на социальных обязательствах.