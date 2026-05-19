Психолог Лейкина указала на связь увеличения числа разводов с профессиональным выгоранием

Консультант по корпоративному управлению и психолог Яна Лейкина в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала мнение, что эмоциональное и физическое истощение, вызванное работой, может способствовать увеличению числа разводов.

Специалист напомнила, что выгорание характеризуется как физической, так и ментальной усталостью.

«[Это] приводит к увеличению числа людей, уходящих на больничный, к отторжению работы и росту количества конфликтов на рабочем месте», — отметила эксперт.

По словам консультанта, уставший и разочарованный человек часто не имеет достаточно энергии для поддержания отношений в семье, что может приводить к разводам.